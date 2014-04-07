Национальные общины Партизанска представили землякам традиционную кухню, декоративно-прикладное искусство и песенное творчество. В шахтерском округе в мире и дружбе уживаются десятки народов. Помогают друг другу в труде, вместе отмечают праздники, главный из которых — день рождения города горняков.

Молодежь под песни «Хорошки» именинный пирог проносит вокруг главной площади. Время пробовать. И первые лакомые кусочки получают малыши.

А это глава русского хора — Геннадий Горелов, татарский наигрыш заводит.

Светлана Витязева, вокалист народного хора «Хорошки»: «У меня дочь за татарина вышла, хороший парень. А я бурятка, мама у меня из Бурятии».

Ольга Корсакова, вокалист народного хора «Хорошки»: «Я приехала из Поволжья и, как видите, уже влилась в коллектив».

Старейшина округа Николай Ковальчук в 41-ом вместе с родными переехал сюда с Украины.

Николай Ковальчук, почетный житель Партизанска, ветеран труда, женьшеневод: «Народ у нас всегда дружный был, особенно в деревнях. До войны там дома на замок не запирали».

Украинской вышивке бисером Иванна Казак-Некрасова учит доченьку, тоже Иванну.

Иванна Казак-Некрасова, мастер вышивки, участница украинского общества: «Вот видишь, кверху поднимаем...»

Русские девчата, тем временем, блинами всех угощают. А рядом — авторские куклы Веры Ветровой из Углекаменска.

Вера Ветрова, руководитель русского общества «Горница деревенская»: «Кукла Роща, единение двух родов, ставили ее на свадебный пирог. А это наряд северо-востока Московской области, самый древний комплект, панёвочный и коротёна».

Жанна Цыплакова, участница общества «Горница деревенская»: «В панёве и коротёне отлично себя чувствую!»

Как и глава корейского общества пожилых людей Тимофей Ли — в мужском ханбоке.

Тимофей Ли, глава корейского общества пожилых людей Партизанска: «По традиции, широкий просторный».

Саша Чен, внук участника корейского общества пожилых людей Партизанска:

- Почему дружить хорошо?

- Потому, что надо смотреть не на то, что снаружи, а на то, что внутри.

Гаптельхак Зиганшин начинал учеником горного слесаря, в роду девять шахтеров — заслуженные люди. А это Алла Тин поет на чистом корейском песню о дружеском рукопожатии.

Кульминация — дефиле в национальных костюмах. Тут и дети, и внуки. Бок о бок партизанцы и в радости, и в беде. Тайфун многих в округе оставил без урожая. Но вместе они справятся…

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]