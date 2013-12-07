В Уссурийске сотрудники полиции вернули шестилетнего ребенка матери
В полицию обратилась 46-летняя жительница Уссурийска. Женщина сообщила, что ее знакомый, пока она находилась на работе, ушел из дома с ее 6-летним сыном и до настоящего времени не вернул ребенка. Самостоятельные поиски результатов не дали, и женщина поспешила за помощью в полицию.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД по г. Уссурийску, была составлена ориентировка на пропавших и организованы оперативно-розыскные мероприятия с целью их обнаружения. В поисковых мероприятиях принимали участие волонтеры общественного объединения «Поиск пропавших детей».
Ребенок и мужчина были обнаружены в доме по переулку Кооперативному. Со слов мужчины, мальчик просил взять его с собой, так как хотел погулять. О том, где они находились, мужчина не мог сообщить матери малолетнего потому, что не имеет в личном пользовании телефона. Вернуться домой они собирались на следующий день.
Установлено, что в отношении ребенка противоправных действий совершено не было. В отношении его матери составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Семья взята на контроль инспекторов по делам несовершеннолетних. Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и его матерью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.08.2018 В Приморье пропал 8-летний ребенок
-
17.05.2018 В Приморье для волонтеров разработают специальные инструкции
-
19.04.2017 В Артеме у матери-пьяницы отобрали и ребенка и передали его на воспитание бабушке
-
03.02.2016 Жительница Уссурийска поблагодарила полицейских за помощь в поисках ее дочери
-
17.04.2015 В Черниговском районе Приморья полицейские разыскали пропавших детей
-
07.12.2013 Полицейские разыскали 13-летнюю школьницу, ушедшую из дома во Владивостоке
Добавить комментарий