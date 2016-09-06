В Приморье продолжают бороться с последствиями тайфуна. Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах: от большой воды пострадали сотни домов в Уссурийском округе, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах. Вместе со специалистами в подтопленных населенных пунктах работают и депутаты краевого парламента. Выясняют, какая помощь нужна людям, и что необходимо сделать на законодательном уровне для предотвращения подобных ситуаций.

В селе Раздольное от разлива реки пострадало 10 домов. Ушли под воду огороды, гаражи, машины.

Дмитрий Смыков, глава Раздольненского сельского поселения: «Мы поддерживаем связь с каждым жителем, есть телефон и у них, и у вас. Вчера вечером спасатели прошли на лодке, оценили обстановку. Поговорили с людьми по поводу эвакуации временного размещения. Жители отказались, сказали, мы останемся пока дома».

А в Уссурийске и его окрестностях в зоне бедствия оказались больше 160 домов. В водной ловушке и жители многоквартирных домов. Без специального снаряжения из дома не выйти. В микрорайоне «Семь ветров» воду откачивали десятки пожарных машин из разных районов края.

Степан Павенко, житель г. Уссурийска: «И детские площадки, и все, мусорка полностью под воду ушла. Все нечистоты, все сюда, все в район».

Депутаты фракции «Единая Россия» посетили подтопленные районы. Задача – выяснить, как оказывают помощь пострадавшим и что еще необходимо. Встретились и с теми, кто находится пункте временного размещения. Выяснилось, что в некоторых районах в страховании местным жителям просто отказывают. Ссылаются на то, что дома находятся в зоне подтопления. И в этом депутаты намерены разобраться. Страховка позволят получить дополнительную финансовую помощь из краевой казны. Во всех пострадавших районах развернуты площадки — люди пишут заявления на материальную помощь. А в некоторые населенные пункты специалисты выезжают сами.

Галина Щербина, жительница с. Покровка: «Вода с дома ушла, и с кухни только ушла. Тоже по колено плавала там».

В Октябрьском районе такого паводка старожилы не видели лет 40. В воде оказались почти 4 тысяч земельных участков и около 70 домов.

Жителей Покровки от затопления спас полуторакилометровый участок дамбы. Его построили еще в начале 2-тысячных. Но работы так и не завершены. Нужна поддержка федеральных властей.

Сергей Кузьменко, заместитель председателя ЗС ПК: «Целый ряд у нас пунктов – Покровка, Синельниково, Старореченское – должны быть защищены этой дамбой. Сегодня она не в законченном состоянии и необходимо возвращаться к реанимации этой идеи».

От строительства гидротехнических сооружений зависит судьба не только жителей Октябрьского района, но и Уссурийска, и ряда других городов и районов края.

Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского края: «Нужна понятная законодательная база, чтобы можно было чистить русла рек и это могли осуществлять органы МСУ и краевой власти в упрощенном порядке. Во-вторых, необходимо строить дамбы по территории тех муниципальных образований, где реках, подходит близко к населенным пунктам и где защитить их могут только эти сооружения. Это большие деньги, это, конечно, необходимы средства федерального бюджета».

Краевые парламентарии ждут предложений от местных властей. Они готовы включаться в работу по расчистке рек. Нужно, чтобы делать это им позволяли законы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]