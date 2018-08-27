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Приморцы собирают мешками выброшенные штормом морские деликатесы

Приморцы собирают мешками выброшенные штормом морские деликатесы

На южном побережлье Приморья после шторма на берег выбросило ракушки с моллюсками.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм primorye_online, неожиданная "халява" вызвала настоящий ажиотаж на пляже поселка Волчанец. Местные жители и отдыхающие заполнили побережье Волчанца, собирая выброшенные из воды сильными волнами ракушки. Многие из них оказались пустыми, по заверению «охотников» на дары моря. Люди набирали полные пакеты спизулы, которую еще не успели склевать чайки.

Комментаторы паблика обсуждают «улов»:

medved_bearloga: «В прошлом году на Фокинском пляже за такой сбор выброшенных на берег морепродуктов погранцы ходили протоколы выписывали».

Zerglight: «medved_bearloga, интересно на какую статью КоАП ссылались. По сути это же не браконьерство».

Ssleepinglion9482: «Собирайте быстрей, а то сейчас подъедут все, полиция, налоговая, Рыбнадзор».

_olga_kostina_а: «Все потому что цены башенные на море продукты .были бы дешёвые и всем пофиг было бы...»

fenixsr: «морЕдёры!»


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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