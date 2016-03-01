14 приморцев спасла санитарная авиация в августе

Специалисты краевого центра медицины катастроф в августе совершили 14 санитарных вылетов, в четырех случаях врачи ЦМК провели операции на месте из-за невозможности транспортировать пациентов по состоянию здоровья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию края, несколько раз пришлось эвакуировать пациентов из Дальнереченска и Дальнегорска, тяжелые больные доставлялись из отдаленных поселков – Амгу, Светлая, Пластун. Четыре раза специалисты центра вылетали на помощь детям. Из Дальнегорска на вертолете в краевую больницу №2 были доставлены две годовалые девочки-близняшки. Годовалому малышу из Находки специалисты ЦМК выполнили операцию на месте, удалено инородное тело из дыхательных путей. Транспортировка не потребовалась. А вот 8-месячный малыш из Спасска-Дальнего, выпавший из окна, был проконсультирован на месте. Пока операция невозможна из-за тяжести состояния. За лето врачи выезжали на подобные случаи четыре раза.

Неутешительной остается и статистика по ожогам. Ежемесячно в ожоговое отделение Дальневосточного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства доставляются пациенты со всего Приморья.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]