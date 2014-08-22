На время ВЭФ во Владивостоке ограничат движение большегрузов

Для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума с 9 по 13 сентября во Владивостоке будет ограничено движение и парковка тяжеловесного и крупногабаритного транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На территории острова Русский въезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы будет ограничен с 00 часов 00 минут 9 сентября до 23 часов 59 минут 13 сентября, сообщили в управлении дорог и благоустройства.

Также с 00 часов 00 минут 9 сентября до 23 часов 59 минут 13 сентября будет ограничена парковка любых транспортных средств на автомобильных дорогах острова Русский.

Напомним, IV Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]