На время ВЭФ во Владивостоке ограничат движение большегрузов
Для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума с 9 по 13 сентября во Владивостоке будет ограничено движение и парковка тяжеловесного и крупногабаритного транспорта и транспортных средств, перевозящих опасные грузы, осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На территории острова Русский въезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также транспортных средств, перевозящих опасные грузы будет ограничен с 00 часов 00 минут 9 сентября до 23 часов 59 минут 13 сентября, сообщили в управлении дорог и благоустройства.
Также с 00 часов 00 минут 9 сентября до 23 часов 59 минут 13 сентября будет ограничена парковка любых транспортных средств на автомобильных дорогах острова Русский.
Напомним, IV Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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