Проезд в Кроуновку открыт для грузового и высокопроходимого транспорта

В Уссурийском городском округе восстановлено транспортное сообщение с селом Кроуновка. После спада воды проезд доступен для грузовых и полноприводных машин. Пока сложная дорожная обстановка после прошедших по краю ливней сохраняется в 10 муниципалитетах.

В Уссурийске – одной из наиболее сильно пострадавших от дождей территорий – по-прежнему закрыт проезд в село Утесное со стороны города. Попасть в населенный пункт можно через Красный Яр, пока проезд здесь возможен. В сам Красный Яр можно подъехать со стороны села Тереховка. В село Кондратьевка проезд открыт через понтонный мост.

Сейчас специалисты Примавтодора ведут отсыпку земполотна и грейдируют дороги.

«После спада воды уже открыт проезд в Кроуновку. Техника и ремонтные бригады продолжают работать на пяти участках: Борисовка–Корсаковка–Яконовка, Борисовка–Кугуки–Линевичи–Утесное, Доброполье–Николо-Львовское, Уссурийск–Пограничный–Госграница, а также на подъезде к селу Корфовка», – сообщили на предприятии.

В Октябрьском районе все еще нет проезда по дороге Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава. Сохраняются переливы на автомобильной дороге Покровка–Полтавка. В селе Новогеоргиевка размыт трубчатый мост, объезд осуществляется по соседним улицам. В селе Гранатовка размыт трубчатый мост, объезд – через село Алексее-Никольское.

Ведутся восстановительные работы на подъезде к селу Покровка со стороны дороги Уссурийск–Пограничный и на дороге Покровка–Новогеоргиевка.

В Ольгинском районе нарушено транспортное сообщение с Фурманово. Аварийно-восстановительные работы начнутся после спада воды. Организована лодочная переправа.

В Пограничном районе нет транспортного сообщения с селом Духовское. Подъезд осуществляется по объездной дороге со стороны села Новоалексеевка. Также нарушено движение по дорогам Рубиновка–Госграница и Уссурийск–Пограничный–Богуславка. Кроме того, затруднен проезд по дороге Гродеково–Барановка–Садовый и Сибирцево–Жариково–Комиссарово.

На участке Уссурийск–Пограничный–Богуславка специалисты Примавтодора ведут работы по восстановлению земполотна и дорожной одежды.

В Арсеньевском городском округе заблокирован проезд по участку Чернышевка–Новопокровка, затруднено движение по направлению Корниловка–Шекляево. Вместе с тем, спала вода на трассе Анучино–Еловка–Муравейка. Проезд открыт, ведутся восстановительные работы.

В Ханкайском районе заблокирован подъезд к селу Комиссарово, нарушено движение по дороге Михайловка–Турий Рог–Мельгуновка. Также размыт подъезд к селам Ильинка и Дворянка.

В Черниговском районе закрыто движение по дороге Хабаровск–Владивосток–Абражеевка, объезд через села Реттиховка и Ивановка.

В Михайловском районе затруднено движение по трассе Хабаровск–Владивосток–Васильевка. На семи участках уже ведутся восстановительные работы, в том числе на дорогах Михайловка–Турий Рог, Абрамовка–Павловка, Михайловка–Дальнее и других.

В Чугуевском районе наблюдается перелив через дорожное полотно в селе Полыниха. Проезд возможен на автотранспорте повышенной проходимости. Затруднено движение на подъездах к селам Медвежий Кут и Пшеницыно.

В Яковлевском районе из-за подтопления перекрыто транспортное сообщение с селом Краснояровка. Проезд возможен только для грузового транспорта.

На дороге Кировский–Николо-Михайловка–Яковлевка река Арсеньевка размыла участок длиной 60 метров. Проезд возможен для грузового автотранспорта или через село Достоевка. Также нет проезда по дороге Николо-Михайловка–Озерное–Бельцово–Орлинное.

В Шкотовском районе поврежден автомобильный мост в поселке Шкотово, размыта автомобильная переправа и пешеходный мост в селе Новороссия, подтоплена дорога в поселке Смоляниново.

Рекой Шкотовка поврежден автомобильный мост на автодороге Шкотово–Партизанск (поворот на села Новороссия и Центральное). Проезд закрыт. Транспортное сообщение с селом Новороссия осуществляться через дорогу Новая Москва–Центральное.

Как сообщили в Примавтодоре, специалисты и техника находятся в состоянии повышенной готовности. Восстановительные работы начнутся сразу после спада воды.

Напомним, решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморье введена ЧС регионального уровня на территории пяти муниципальных образований – Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского, Надеждинского и Черниговского районов.

В пострадавших районах работают «горячие линии», по которым могут обратиться пострадавшие от паводка жители: Уссурийский городской округ: 8 (4234) 38-45-46, Октябрьский район: 8 (42344) 5-51-27, Михайловский район: 8 (42346) 2-47-91, Черниговский район: 8 (42351) 2-53-54, Надеждинский район: 8 (42334) 2-42-10. Также можно обращаться на единый номер: 112.

Комиссии по оценке ущерба, по поручению Андрея Тарасенко, должны предоставить данные по требуемым компенсациям максимально оперативно – до 3 сентября. Глава региона поставил задачу – провести выплаты, на которые могут рассчитывать люди, в короткий срок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]