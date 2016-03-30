Cамолеты НАТО устроили переполох на гражданских линиях недалеко от Владивостока
Во вторник и в среду, 28 и 29 августа, неопознанные самолеты, предположительно самолеты-разведчики НАТО, спровоцировали экстренную смену эшелонов гражданских судов над Японским морем неподалеку от Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
"Неопознанный самолет утром в среду вновь самовольно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации и пересек без уведомления десять воздушных трасс, создав при этом угрозу пассажирским лайнерам", - сообщил агентству неназванный источник.
Он предположил, что речь вновь может идти о самолете-разведчике, который "тестирует" воздушное пространство РФ во время крупнейших за последнее десятилетие военных учений "Восток-2018".
"Как и накануне, самолет осуществлял пролет вдоль российской береговой линии над нейтральными водами Японского моря. Он не отвечал на запросы с земли. Однако в соответствии с сигналом радиолокационного ответчика, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НATO", - сказал источник.
Как следствие, диспетчерам пришлось менять эшелоны четырех пассажирских самолетов, чтобы избежать потенциальной угрозы столкновения с неопознанным воздушным судном.
"Речь идет о двух дальнемагистральных лайнерах Токио-Париж, а также самолетах Токио-Амстердам, Осака-Амстердам компаний AirFrance, Japan airlines и KLM", - сказал источник.
Накануне неопознанный самолет без предупреждения нарушал воздушные коридоры гражданских лайнеров в том же районе, два китайских молета вынуждены были экстренно снизиться, чтобы исключить угрозу столкновения.
В эти дни в восточной части России идет подготовка к крупнейшим за последние десятилетия военным маневрам. Стратегическое учение "Восток-2018" пройдет с 11 по 15 сентября. Россия задействует в нем почти треть своей армии - около 300 тыс. военнослужащих. Как отмечает министр обороны РФ Сергей Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.
Между тем в прошлом году российские военные провели стратегические маневры "Запад-2017", которые вызвали резкую реакцию западных стран и НАТО.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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