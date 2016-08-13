Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:04
  0

Спасатели Владивостока пытаются пробиться внутрь очередного "перевертыша" из КНДР (фото)

Спасатели Владивостока пытаются пробиться внутрь очередного

Фото: vl.ru

Сегодня, 30 августа, у Русского острова в районе моста горожане заметили дрейфующую перевернутую рыболовецкую шхуну. На место выехали шестеро спасателей, в том числе водолазы, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

«В начале моста на Русский остров прибило судно. По внешнему виду − северокорейское. Эта информация поступила от очевидцев, они говорят, что, возможно, там есть люди. Эту информацию мы сейчас проверяем», − рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время спасатели высадились на перевернутое судно и пытаются пробраться внутрь лодки.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря