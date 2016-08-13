Спасатели Владивостока пытаются пробиться внутрь очередного "перевертыша" из КНДР (фото)

Сегодня, 30 августа, у Русского острова в районе моста горожане заметили дрейфующую перевернутую рыболовецкую шхуну. На место выехали шестеро спасателей, в том числе водолазы, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

«В начале моста на Русский остров прибило судно. По внешнему виду − северокорейское. Эта информация поступила от очевидцев, они говорят, что, возможно, там есть люди. Эту информацию мы сейчас проверяем», − рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время спасатели высадились на перевернутое судно и пытаются пробраться внутрь лодки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]