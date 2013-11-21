В Приморье продавались салаты и пресервы с кишечной палочкой и плесенью

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» выявила в готовых салатах и пресервах бактерии группы кишечной палочки. В готовых салатах и пресервах из сельди, сайре холодного копчения, плове с кальмаром, рыбных котлетах, а также майонезе и сушеном чесноке обнаружены бактерии группы кишечной палочки, плесень и превышение общего уровня бактериальной обсемененности (КМАФАнМ). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

По результатам лабораторных испытаний партии биточков из кальмара и котлет рыбных, каждая весом 25 кг, были признаны не соответствующими по органолептическим свойствам: в продукции присутствовал сильный запах спиртосодержащих дезинфицирующих средств.

В частности, в рамках производственного контроля было проверено 50 кг продукции: корейская закуска из цветной капусты, морской коктейль из кальмара и мидий в масле, салаты грузинский и из морской капусты, а также плов с кальмаром. Во всех пробах обнаружены бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности. Кроме того, в салате из морской капусты выявлены дрожжи.

Специалисты провели исследования 8 видов пресервов из сельди, в 6 из них обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в большинстве проб также присутствовало превышение общего уровня бактериальной обсемененности.

В партии майонеза весом 10 кг обнаружена плесень. В партии сушеного чеснока – бактерии группы кишечной палочки и превышение общего уровня бактериальной обсемененности.

Превышение нормативных значений по этим показателям чаще всего свидетельствует о нарушениях правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]