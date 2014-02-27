Три человека пострадали в аварии с участием машины "скорой помощи" в Приморье
Машина "скорой помощи" и легковой автомобиль столкнулись в приморском городе Артеме, в аварии травмы получили три человека, сообщила пресс-служба краевого УМВД.
Автомобиль скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками ехал со стороны Находки в направлении Владивостока. Водитель продолжил движение на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Ниссан Марч". В ДТП пострадали две пассажирки "скорой", женщины 51 и 52 лет, а также 27-летний водитель "Ниссана". Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Установлено, что водитель машины "скорой помощи" имеет 36-летний стаж вождения. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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