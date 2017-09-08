Житель Сахалина промышлял разбоем и грабежом во Владивостоке

Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сахалинской области, который обвиняется в совершении серии грабежей и разбое.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в течение 2018 года жертвами фигуранта становились местные жительницы. В одном случае он напал на женщину, использовав газовый баллончик с отравляющими веществами. Здоровью жертвы нападения причинен вред.

Кроме этого, фигурант вырвал из рук трех женщин кошельки и сумки и скрылся.

В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 35 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]