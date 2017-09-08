Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:48
  0

Житель Сахалина промышлял разбоем и грабежом во Владивостоке

Житель Сахалина промышлял разбоем и грабежом во Владивостоке

Фото: Centersoveta.ru

Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сахалинской области, который обвиняется в совершении серии грабежей и разбое. 

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в течение 2018 года жертвами фигуранта становились местные жительницы. В одном случае он напал на женщину, использовав газовый баллончик с отравляющими веществами. Здоровью жертвы нападения причинен вред.  

Кроме этого, фигурант вырвал из рук трех женщин кошельки и сумки и скрылся.

В результате потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 35 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря