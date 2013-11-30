Двое морпехов после грабежа во Владивостоке скрылись из воинской части

Полицейские задержали в Биробиджане двух военнослужащих морской пехоты, подозреваемых в нанесении телесных повреждений и грабеже в центре Владивостока. После преступления злоумышленники дезертировали из части и выехали за пределы Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, преступление произошло в ночное время на улице Фокина. Несколько злоумышленников напали на возвращавшихся из бара двух молодых людей. Грабители избили потерпевших и забрали у них смартфоны, после чего скрылись.

В ходе работы стражи порядка установили, что непосредственными подозреваемыми в нападении являются военнослужащие по призыву подразделения морской пехоты. Также выяснилось, что молодые люди не вернулись в свою часть и выехали за пределы Приморского края, поэтому их объявили в розыск.

В результате поисков оба подозреваемых были задержаны в Биробиджане и этапированы во Владивосток. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Полицейские готовят материалы для передачи в военно-следственный отдел СК.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]