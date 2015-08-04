Эксперты Кимберлийского процесса проверили Приморье на наличие «кровавых» алмазов

Группа экспертов Кимберлийкого процесса с обзорным визитом посетила расположенный на территории свободного порта Владивосток Евразийский алмазный центр, в том числе Дальневосточный специализированный таможенный пост (Центральная акцизная таможня). Зарубежные специалисты ознакомились с организацией обеспечения требований схемы сертификации Кимберлийского процесса при экспорте и импорте необработанных природных алмазов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВТУ.

В первом полугодии 2018 года пост оформил 75 деклараций на товары (74 экспортных и 1 импортную), по которым из Бельгии ввезен 1 грамм бриллиантов, а также вывезено в Бельгию, Индию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты 6,663 кг алмазов и 4,941 кг бриллиантов общей стоимостью более 71 миллиона долларов США.

В 2017 году Дальневосточный специализированный таможенный пост оформил 140 деклараций на товары, по которым в Бельгию, Индию, Израиль и Объединенные Арабские Эмираты вывезено 226,709 кг алмазов и 11,446 кг бриллиантов общей стоимостью почти 76 миллионов долларов США. Ввоза алмазов и бриллиантов не было.

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В группу экспертов Кимберлийского процесса, посетивших Дальний Восток, вошли 11 специалистов из Южно-Африканской Республики, Республики Ангола, Республики Ботсвана, Европейского союза, Объединенных Арабских Эмиратов, Всемирного алмазного совета и Коалиции гражданского общества.

Кимберлийский процесс – международная организация, созданная по инициативе представителей алмазной индустрии и гражданского сообщества, чтобы перекрыть поток «конфликтных» или «кровавых» алмазов, на долю которых приходится около 1,5% мирового рынка.

«Конфликтные» или «кровавые» алмазы - это незаконно добытые алмазы, идущие на финансирование деятельности незаконных вооруженных группировок, воюющих против законных правительств (термин, как правило, применяется в отношении Африки, на которую приходится две трети мировой добычи алмазов).

Свое название Кимберлийский процесс получил по имени «алмазной столицы» ЮАР - города Кимберли, где в 2000 году прошла первая конференция по «конфликтным» алмазам.

Время от времени Кимберлийский процесс проводит проверки в странах-участницах для оценки соответствия всем требованиям своей жесткой политики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]