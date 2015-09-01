Высокая водность рек сохраняется в Приморье

В Приморье сохраняется период дождливой погоды, дополнительные осадки способствуют сохранению высокой водности рек края. Водность рек превышает средние многолетние значения преимущественно в 2,8-5 раз.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в бассейне реки Раздольная паводковая ситуация не опасная, продолжается интенсивный спад воды, сохраняется подтопление поймы реки Раздольная, малые притоки в берегах. В связи с дополнительными дождями, в ближайшие сутки на реке Раздольная спад воды приостановится, увеличится продолжительность затопления пойм. На малых притоках р. Раздольная в ближайшие сутки ожидаются дополнительные подъёмы уровня воды, на спаде паводка, на 20-60 см, на отдельных участках возможны кратковременные выходы воды из низких берегов, без значительных разливов и затоплений.

На реке Илистая также наблюдается спад воды. Сохраняется значительное затопление пойменных территорий в нижнем течении в Черниговском районе, уровни категории опасного явления. В Михайловском районе паводковая ситуация стабилизировалась. В ближайшие сутки на реке Илистая ожидается спад воды, в Черниговском районе уровни уйдут с опасных отметок.

Сохраняется затопление пойм рек в Чугуевском, Кировском, Ханкайском, Хорольском, Михайловском, Яковлевском, Шкотовский, Пограничный районах.

В связи с дополнительными дождями и возможным формированием новой волны паводка, в условиях повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек, сохраняется угроза осложнения паводковой ситуации, с дополнительным подъемом воды на 0,3-0,9 м, подтоплением территорий, близко расположенных к рекам, на реках Спасского, Ханкайском, Хорольском, Пограничного, Хасанского районов. Опасных явлений не ожидается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]