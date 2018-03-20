За неделю средства автоматической фиксации выявили около 21,5 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья

В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 18 тыс. 519 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 10 млн. 937 тыс. 300 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За превышение установленной скорости движения вынесено 16 тыс. 646 постановлений о наложении штрафа на сумму 8 млн. 818 тыс. 050 рублей, несоблюдение требований знаков и разметки — 998 дел на сумму 1 млн 487 тыс. 250 руб., поворот налево или разворот в нарушение требований предписанных дорожными знаками или разметкой — 65 дел на сумму 61 тыс. руб., выезд в нарушение ПДД на встречную полосу — 187 дел на сумму 900 тыс. руб., нарушение правил остановки или стоянки — 839 дел на сумму 452 тыс. рублей.

В настоящее время в Приморском крае работают комплексы фото-видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]