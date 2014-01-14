Ртутные крабы найдены в Приморье

В Приморье выявлена крупная партия краба с повышенным содержанием ртути, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Ветеринарной лабораторией Россельхознадзора в рамках производственного контроля проведены очередные испытания пищевой продукции, среди которой был краб стригун. В результате проведенных испытаний более 8600 килограммов продукции признаны не отвечающими требованиям безопасности по содержанию ртути.

Лабораторный анализ крупной партий конечностей краба стригуна красного, доставленных во Владивосток одним из промысловых судов, показал превышение допустимого содержания ртути почти в три раза. Исследуемые пробы были отобраны от партии морского деликатеса общим весом 8635 кг.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по факту выявления направило письмо о проведенном изъятии продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям законодательства, хозяйствующему субъекту по месту отбора проб и владельцу продукции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]