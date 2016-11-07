В Приморье пойман с поличным наркосбытчик

Следователем следственного подразделения отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств растительного происхождения в крупном размере.

В рамках операции «Мак-2018» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков провели мероприятие «проверочная закупка», результатом которого стало задержание жителя Уссурийска во время сбыта наркотиков. Полицейские изъяли наркотики и направили их на исследование в экспертно-криминалистический центр, а 20-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции.

Экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим веществом растительного происхождения, а именно – каннабисом (марихуаной) массой свыше 270 граммов, что квалифицируется как крупный размер. От продажи наркотиков правонарушитель планировал выручить свыше 20 тысяч рублей.

В отношении наркосбытчика возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]