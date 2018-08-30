SUP-серферы Владивостока взяли на абордаж "пиратскую" шхуну (фото)

Днем 30 августа в акватории Владивостока к берегам о.Русский вынесло очередную довольно крупную корейскую рыбацкую шхуну, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @sup_swell_vl.

"К нам вынесло очередную «пиратскую» шхуну, на этот раз большую, с трюмами 🛶, двигателем и запасом топлива", - написали в своем инстаграм постояльцы лагеря серферов у мыса Ахлестышева на острове Русский во Владивостоке. По словам серферов, корейская шхуна села на мель, как раз напротив их лагеря и сразу же превратилась в объект экскурсии со стороны отдыхающих на этом побережье острова Русский.



Судя по размерам шхуны, ее экипаж должен был составлять не менее 10 человек, однако у судьбе моряков ничего не сообщается.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что из-за прохождения у берегов края тайфуна "Соулик" сотни северокорейских шхун укрылись в бухтах Приморье. Не менее 10 из них выбросило на берег. Приморцы оказывают помощь, попавшим в беду корейским рыбакам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]