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SUP-серферы Владивостока взяли на абордаж "пиратскую" шхуну (фото)

SUP-серферы Владивостока взяли на абордаж

Фото: @sup_swell_vl

Днем 30 августа в акватории Владивостока к берегам о.Русский вынесло очередную довольно крупную корейскую рыбацкую шхуну, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @sup_swell_vl.

"К нам вынесло очередную «пиратскую» шхуну, на этот раз большую, с трюмами 🛶, двигателем и запасом топлива", - написали в своем инстаграм постояльцы лагеря серферов у мыса Ахлестышева на острове Русский во Владивостоке. По словам серферов, корейская шхуна села на мель, как раз напротив их лагеря и сразу же превратилась в объект экскурсии со стороны отдыхающих на этом побережье острова Русский.

Судя по размерам шхуны, ее экипаж должен был составлять не менее 10 человек, однако у судьбе моряков ничего не сообщается.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что из-за прохождения у берегов края тайфуна "Соулик" сотни северокорейских шхун укрылись в бухтах Приморье. Не менее 10 из них выбросило на берег. Приморцы оказывают помощь, попавшим в беду корейским рыбакам.

 

 

🏕☀️🌊🏄🏼‍♂️ Surf Camp “Swell”. К нам вынесло очередную «пиратскую» шхуну, на этот раз большую, с трюмами 🛶, двигателем и запасом топлива.⛵️ Surf camp “Swell” Объединяет людей и дарит впечатления! 🔥🔥🔥 #swell #summer #happy #camp #sup #surf #friends ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Проводим групповые, индивидуальные, корпоративные сап прогулки. Подробнее о прогулках, сёрфинге и нашем лагере читайте на сайте swellvl.ru 🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬У нас в surf camp “Swell” особенная энергетика людей, моря и сёрфинга! Всегда можно взять сап борд / каяк / палатку на прокат , посидеть у костра с гитарой вечером, встретить рассвет, проводить закат. Если вы впервые, то можно взять урок сёрфинга / гребле на сап / sup и быстро научиться основам с @swell_vl team. Запись на сап/sup прогулки: ‭☎️ +7 (953) 219-33-77‬ #swell #sup #surf #swellvl #dog #camp #sea #sun #sky #cloud #northkorea #fishingboat

Публикация от Kirill (@sup_swell_vl)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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