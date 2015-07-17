В Находке произошло разбойное нападение на супругов-пенсионеров
По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в январе 2018г. в ночное время суток в частном доме с. Душкино, где проживали супруги-пенсионеры. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Фигуранты проникли на территорию домовладения и напали на хозяина дома, избили его, а также пытались задушить. Затем ударили по голове потерпевшую, от чего она потеряла сознание. После этого под угрозой убийством пенсионер передал злоумышленникам имущество (ювелирные изделия, деньги, телефон), общей стоимостью 49 тыс. рублей. Завладев имуществом, нападавшие скрылись с места преступления.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
07.02.2018 В Приморье суд рассмотрит дело об убийстве супругов-пенсионеров
-
04.09.2017 Работница ювелирной мастерской в Находке пойдет под суд за хищение украшений
-
14.06.2017 В Находке у граждан КНР украли почти миллион рублей
-
15.04.2016 Во Владивостоке совершено разбойное нападение на автостоянку
-
09.02.2016 Во Владивостоке ограблен коттедж гендиректора сети ювелирных магазинов
-
17.07.2015 Жителям Приморья вынесен приговор за разбойное нападение на пенсионеров
Добавить комментарий