В Находке произошло разбойное нападение на супругов-пенсионеров

По версии органа предварительного расследования, преступление совершено в январе 2018г. в ночное время суток в частном доме с. Душкино, где проживали супруги-пенсионеры. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Фигуранты проникли на территорию домовладения и напали на хозяина дома, избили его, а также пытались задушить. Затем ударили по голове потерпевшую, от чего она потеряла сознание. После этого под угрозой убийством пенсионер передал злоумышленникам имущество (ювелирные изделия, деньги, телефон), общей стоимостью 49 тыс. рублей. Завладев имуществом, нападавшие скрылись с места преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]