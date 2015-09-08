В Приморье не допущен ввоз более 24 тонн свинины из Чили

Ввоз более 24 тонн свинины на территорию Российской Федерации был запрещен по причине нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при транспортировке поднадзорной продукции.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, выявлены нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований при ввозе на территорию Российской Федерации крупной партии поднадзорной продукции – замороженной бескостной свинины (окорок) общим весом 24015 кг. Груз прибыл в Приморье морским транспортом из Чили 27 августа.

При проведении ветеринарного контроля на СВХ (склад временного хранения) на территории Владивостока при вскрытии контейнера госинспектором Россельхознадзора установлено, что данная продукция была подвергнута дефростации (процессу размораживания). Коробки с продукцией оказались мятыми и с множеством кровоподтеков.

На основании действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза специалистами территориального Управления было принято решение о запрете ввоза и возврате партии поднадзорной продукции отправителю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]