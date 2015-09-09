Около сотни пострадавших от наводнения семей Приморья получили гуманитарную помощь
Первый гуманитарный груз направлен в районы Приморья, пострадавшие от наводнения. Помощь в виде продуктов и вещей первой необходимости получили около сотни семей.
Как сообщили в администрации Приморского края, первыми на призыв откликнулись сотрудники «Красного креста». Они передали в пункты временного размещения чайники, микроволновки, тепловентиляторы, предметы сангигиены, воду и продукты.
На собранные Приморским центром соцобслуживания населения в считанные дни средства приобретены продукты долгого хранения – крупы, мясные и рыбные консервы, сахар и мука, кондитерские и макаронные изделия, а также бытовая химия, комплекты постельного белья, бытовые электроприборы.
Спонсорскую помощь людям, пострадавшим в результате проливных дождей, доставляют в пункты сбора предприниматели Приморья. Сегодня в зону ЧС направлены 700 килограммов овощей от Артемовского ООО «Мелисса». ИП «Савина Н.Ю» передала продуктовые наборы.
Напомним, пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения открыты во всех филиалах и отделениях Приморского центра социального обслуживания населения. Здесь принимают воду, консервы, сахар, чай, крупы, макаронные изделия, печенье, детское питание, предметы личной гигиены, а также постельное белье, обувь и одежду.
Работники ПЦСОН собирают заявки на оказание адресной социальной помощи, чтобы передать пострадавшим то, в чем люди больше всего нуждаются.
Неравнодушных приморцев, социально ответственных предпринимателей, готовых оказать посильную поддержку пострадавшим от наводнения землякам, ждут по адресам ПЦСОН, которые можно найти на сайте учреждения. Кроме того, адреса и телефоны филиалов можно уточнить по социальному телефону: 8 (423) 2-604-314
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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