Глава Приморья Андрей Тарасенко посетил районы края, которые пострадали от августовского наводнения. В центре внимания властей — оказание помощи тем, у кого пострадало имущество, выплата компенсаций и организация работы комиссий по подсчету ущерба. Главное — предложения краевой власти по изменениям в федеральные законы, чтобы помощь после стихийных бедствий была более эффективной.

- Извините, нас третий год топит, и страховые компании просто не хотят нас страховать, потому что они понесут убыток, и как нам быть?

Вот это, пожалуй, одно из самых массовых обращений к главе Приморья от жителей районов края. Страховщики работают только на свой интерес — имущество граждан, чьи дома затапливают, страховать отказываются. Остается надеяться только на компенсации из бюджета края. Их явно не хватит покрыть убытки от большой воды.

- Я не знаю, что делать. Вот все, все ходуном так.

- Сделаем, все будет сейчас нормально. Поэтому пишите заявления.

В селе Синельниково-1 вода уже практически ушла. Сейчас здесь работает комиссия по оценке ущерба, заявления принимают в местном фельдшерско-акушерском пункте, до которого вода не добралась. Комиссия уже сделала подворовые обходы. На совещании в Уссурийске идет обсуждение, как принципиально изменить подход к возмещению ущерба гражданам.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Страховые компании отказались страховать имущество в начале года. В действительности, имущества очень много пострадало. 10 тысяч сегодня не решат проблему того, что я сегодня увидел. Давайте будем думать и принимать решение об увеличении».

Также Андрей Тарасенко принял решение обратиться в правительство с предложением внести поправки в 44-й федеральный закон, которые позволят направлять финансирование в муниципалитеты до объявления режима ЧС. В сентябре прогнозируют еще сильные дожди, и уже сейчас надо принимать меры, чтобы предотвратить размывы дорог, подтопление сельхозугодий и домовладений, заняться расчисткой русел, расчищать завалы.

Во всех пяти муниципалитетах, где объявлен режим ЧС, начался спад воды. На территории края развернуты пять пунктов временного пребывания. Электроснабжение нигде не нарушено, но есть локальные отключения. Железнодорожное сообщение и авиация работают в штатном режиме.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]