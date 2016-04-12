Наградили достойных! Виктория Николаева побывала с рабочим визитом в Кировском районе. В ходе общения с местными жителями депутат государственной думы вручила бюджетникам по программе «Приморью — достойную жизнь» бесплатные путевки в санаторий.

Отдыхать нужно даже от любимой работы! Депутат госдумы Виктория Николаева вручает путевки в санаторий учителям и врачам. Такой подарок — дань уважения от фонда ВВН и программы «Приморью — достойную жизнь» тем, кто своим честным многолетним трудом заслужил дополнительный отпуск.

Ольга Олифиренко, учитель кировской средней школы №1: «Я работаю в школе, в этом году будет 40 лет. И, к своему стыду, я никогда не была в санатории. Это первая моя поездка».

Елена Зырянова, учитель кировской средней школы №1: «От предстоявшего отдыха? Ну, прежде всего, действительно отдыха! Ни уроков, ни каких-то других обязанностей не будет. Просто отдыхать и восстанавливать свое здоровье».

Ежегодно более тысячи бюджетников получают возможность отдохнуть в санатории. Но это направление одно из многих в программе «Приморью — достойную жизнь», которая действует в крае почти 20 лет. Проекты программы затрагивают самые разные аспекты жизни приморцев. Здоровье, культура, социальная поддержка. Вот, например, в Кировском районе очень востребована программа «Доступная рыба». Потому что своей рыбы здесь попросту нет!

Светлана Лисютина, житель пгт. Кировский: «В нашу прекрасную многоводную реку Уссури заходила на нерестилище лососевая рыба. Потом начались сплавы древесины, и рыба ушла».

В Кировском районе Виктория Николаева встретилась как с жителями, общественниками, так и с местными депутатами и бизнесменами. Задача — понять весь комплекс проблем муниципалитета. Сейчас у депутатов госдумы отпуск, и свободное время Николаева решила посвятить общению с земляками.

Виктория Николаева, депутат государственной думы: «Считаю, что вот такой большой период отпускной, он очень важен для депутата, который живет на территории. Есть свободное время пообщаться, увидеть людей, их чаяния, тревоги. И постараться решить проблемы».

Кировский район — один из многих в большом округе депутата Николаевой. Она уже побывала в Яковлевском и Анучинском районах, в городах Находка и Партизанск. Впереди еще целый ряд муниципалитетов, которые необходимо посетить. А это десятки людей, которых нужно выслушать и помочь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]