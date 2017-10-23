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Около 70 северокорейских моряков спасено в Приморье после прошедшего тайфуна

Около 70 северокорейских моряков спасено в Приморье после прошедшего тайфуна

Фото: ФГКУ «ДВРПСО МЧС России»

После прошедшего тайфуна в водах Приморья было спасено около 70 иностранных моряков. Тех, чьи суда были разбиты, передадут на родину по упрощенной процедуре, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Приморскому краю.

Рыбакам КНДР, вынужденно укрывшимся от тайфуна «Соулик» в бухтах Приморья, а также потерпевшим крушение, Пограничным управлением ФСБ России оказывается необходимая помощь для их возвращения на родину. Нередко до прибытия пограничников в отдаленные районы не оставались в стороне и приморцы, жители прибрежных населенных пунктов. Так, четверо северокорейских рыбаков, чью лодку шторм выбросил на побережье острова Рейнике, накормленные и обогретые неравнодушными местными жителями, в настоящее время в сопровождении пограничников уже выдвигаются на свою историческую родину. Еще один рыбак, обнаруженный в Ливадии, препровожден в местную больницу.

Всего после прохождения тайфуна было спасено порядка 70 иностранных моряков. Один из пострадавших граждан КНДР, получивший тяжелую травму, все еще находится под контролем врачей в одной из районных больниц. После получения в полном объеме необходимой медицинской помощи вопросами его возвращения на Родину будет заниматься Генеральное консульство КНДР во Владивостоке.

Рыбаки, чьи шхуны находятся на плаву, сопровождаются до линии границы и своим ходом возвращаются в Северную Корею. Тех же, кто был снят с разбитых штормом судов, передадут сопредельной стороне по упрощенной процедуре. Согласно российскому законодательству, моряки, ставшие жертвой тайфуна, не являются нарушителями государственной границы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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