«Вести: Приморье. Интервью»: Для чего проходят соревнования по робототехнике
«Вести: Приморье. Интервью» с Сергеем Муном, директором Центра развития робототехники, г. Владивосток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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