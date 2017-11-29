Фотоловушки выявили пятнистую мать-героиню «Земли леопарда»

Анализ данных фотомониторинга на территории «Земли леопарда» с 2013 года позволил специалистам определить самую многодетную самку дальневосточного леопарда в национальном парке. Это пятнистая кошка Leo 23F по имени Грация: за последние четыре года она стала матерью не менее девяти котят.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда», масштабный мониторин ведется на территории нацпарка с 2013 года при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды». За популяцией самой редкой крупной кошки в мире следят около 400 автоматических камер – это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек в нацпарке и его охранной зоне, составляет 360 тысяч гектаров - это почти в полтора раза больше площади Москвы.

Благодаря данным фотомониторинга у специалистов «Земли леопарда» есть возможность отслеживать преемственность поколений пятнистых хищников. Зачастую редкие кошки фиксируются впервые еще в сопровождении матери. Фотокамеры свидетельствуют о количестве котят у каждой самки, а также наблюдают за их жизнью, воспитанием и ростом. Так, по сводному анализу данных за разные годы сотрудники нацпарка выявили самую плодовитую самку дальневосточного леопарда – это Leo 23F по имени Грация.

Леопард Грация фиксируется фотоловушками национального парка с 2013 года. Впервые Leo 23F попала в объективы камер еще совсем молодой кошкой, но уже около года спустя принесла свое первое потомство. Тогда, в 2014 году, на снимках с самкой было отмечено два котенка, которые впоследствии получили номера Leo 64M и Leo 65M. В следующем, 2015 году, Грация была отмечена уже с другими котятами, один из которых известен ученым под номером Leo 109M.

В 2016 году Leo 23F также порадовала специалистов очередным выводком котят. На этот раз у Грации родились две «девочки», получившие номера Leo 112F и Leo 121F. Но на этом многодетная пятнистая красавица не остановилась. На снимках 2017 года мать-героиня была зафиксирована уже с тремя другими котятами. Таким образом, согласно данным фотомониторинга, Грация стала матерью не менее девяти котят.

«Самка Leo 23F – не только многодетная, но и, что немаловажно, очень заботливая мать, - говорит к.б.н Евгения Бисикалова, заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. – Пятеро из шести зафиксированных взрослых котят этой самки регулярно отмечаются фотоловушками, что является очень хорошим результатом. В дикой природе под влиянием суровых факторов окружающей среды смертность среди детенышей высокая. Однако Грация смогла вскормить, защитить и выпустить во взрослую жизнь большую часть своего потомства. При этом трое других котят, которые сейчас находятся на воспитании матери, мы надеемся, получат идентификационные номера после того, как отметятся перед камерами в текущем году».

Свое имя Грация Leo 23F получила в 2015 году от школьников из экологического движения "Надеждинская районная организация Российской Зеленой Лиги". Движение стало победителем конкурса "Хранитель леопарда", за что и получило право назвать редкую кошку. Стоит признать, что выбор имени для леопарда не случаен: несмотря на частое материнство, фигура самки остается изящной и грациозной.

Всего в 2017 году на территории национального парка «Земля леопарда» зафиксировано около 40 самок дальневосточного леопарда репродуктивного возраста, что дает надежды на продолжение роста популяции самой редкой крупной кошки на планете.

СПРАВКА:

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х, когда экологи и правительство РФ приступили к реализации мер по сохранению редкого хищника, численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах национального парка «Земля леопарда», созданного в 2012 году. По уточненным данным, в 2017 году на этой особо охраняемой природной территории было зафиксировано 86 взрослых пятнистых кошек и 21 котенок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]