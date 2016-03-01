Труп северокорейского рыбака вторые сутки лежит на берегу в поселке Зарубино

Труп северокорейского рыбака уже больше суток лежит на побережье в поселке Зарубино. Представители пограничной службы и полиция накануне, 30 августа, осмотрели тело и оставили его на берегу, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

По словам местных жителей, лодка и тело находятся в 30 метрах от основной автомобильной дороги, ведущей во вторую часть поселка.

«Все началось вчера около 9 утра. Мне сотрудник по работе рассказал, что к нам в районе перешейка с открытого моря несет корейскую лодку, – рассказывает очевидец Михаил. – Я туда выехал и лично в этом убедился. От берега тогда она находилась километрах в трех, ее я увидел в бинокль. Я сам бывший военный и много раз такие лодки видел, поэтому определить, что это именно северокорейская, могу. Тут же позвонил пограничникам в Посьет, передал информацию, так как эта лодка, получается, нарушитель госграницы. Они сведения приняли, а я на работу пошел. Примерно в обед прошла информация, что лодку выкинуло на берег, внутри труп, а на месте полиция и пограничники работают».

Утром 31 августа Михаил узнал, что тело так и осталось на берегу.

«Приехал на место примерно к 9 утра. Стоит лодка привязанная, а рядом действительно труп. Каких-то служб рядом нет, – удивляется Михаил. – Звоню пограничникам – они говорят, что вчера отработали и дальше должна полиция работать. Звоню и им – те также отмечают, что вчера уже выезжали на место, а теперь тело должна забрать какая-то специальная похоронная служба, а почему так долго не вывозят – уже их дело. Получается, с обеда 30 августа уже почти сутки тело лежит. Там в том районе сейчас машин восемь припарковано, обычные люди мимо ходят и смотрят. Ну и недоумевают, почему не убирают-то».

Напомним, северокорейские суда подходили к берегам Приморья, чтобы укрыться от шторма. Разбитые шхуны после этого находили возле Русского острова, островов Рейнеке и Стенина. В одной из лодок возле Приморского океанариума был найден труп мужчины. Местным жителям удалось спасти четверых рыбаков возле Рейнеке, еще одного – в Ливадии. Один из пострадавших с тяжелой травмой находится в районной больнице.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]