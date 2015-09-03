10 населенных пунктов остаются подтопленными в Приморье

По данным на утро пятницы, 31 августа, на большей территории края наблюдается стабилизация обстановки и понижения уровня рек. Тем не менее, наблюдается выход из берегов рек Чугуевского района, сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС.

Как сообщили в администрации края, остаются подтопленными 10 населенных пунктов в Уссурийском городском округе, Надеждинском, Октябрьском и Чугуевском районах. По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, подтопленными остаются 125 жилых домов и 195 придомовых территорий.

Паводковая обстановка на реке Раздольная стабилизировалась. На приграничной территории в Октябрьском районе продолжается интенсивный спад воды до 0,3 метра за сутки, к 31 августа пойма реки освободится от затопления.

В Уссурийском городском округе и Надеждинском районе наблюдается интенсивный спад воды – до 0,8 метра за сутки, также вода уходит на малых притоках реки Раздольная. В Уссурийском городском округе продолжают действовать две лодочные переправы для жителей.

В Михайловском районе в верхнем течении реки Илистая, а также на ее притоках – реках Осиновка и Абрамовка – продолжается интенсивный спад воды. Сохраняется повсеместное затопление пойм рек, слой воды на пойме 0,3-0,9 метра. В ближайшие сутки на реках района ожидается спад уровней воды до 0,2 метра, река Илистая в верхнем течении войдет в коренные берега.

В Чугуевском районе подтоплены дома в селах Антоновка, Новомихайловка, Медвежий Кут, Пшеницыно, Соколовка, Кокшаровка. Транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме.

Режим ЧС сохраняется в пяти муниципалитетах Приморья – в Уссурийске, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Черниговском районах. В остальных муниципальных образованиях действует режим «Повышенная готовность». Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в Приморье создана группировка сил и средств в составе 3 852 человека и 1 411 единица техники, 101 плавсредство.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]