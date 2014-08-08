Супертайфун Джеби отвернул от Приморья?

Похоже, страхи об угрозе супертайфуна "Джеби" для Приморья оказались преувеличенными, сообщают "Вести:Приморье".

Судя по предварительным прогнозам авторитетных международных метеослужб, 21-ый в этом году тропический шторм "Джеби" к 5 августа достигнет Японских островов, по которым пройдет,буквально, "катком" (см. видеокарту) и потом уйдет в сторону острова Сахалин. На территорию Приморья этот супертайфун никакого влияния не окажет. Стоит отметить, что это предварительный семидневный прогноз и супертайфун еще может поменять свои "планы".

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что "Борис Кубай рассказал о новой угрозе для Приморья".

Тем не менее, на следующей неделе погода приготовила приморцам неприятный сюрприз: в ночь с 3 на 4 сентября на Приморье может выйти мощный китайский циклон.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]