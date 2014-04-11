Во Владивостоке раскрыто мошенничество с «двойными квитанциями»

Прокуратура Ленинского района во Владивостоке по жалобам местных жителей организовала проверку законности выставления управляющей организацией ООО «Жилищная реформа» квитанций собственникам помещений многоквартирного дома по ул. Светланской во Владивостоке. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Установлено, что дом включен в реестр многоквартирных домов, в отношении которых на основании выданной в 2015 году государственной жилищной инспекцией края лицензией, МУПВ «Центральный» является лицензиатом и осуществляет деятельность по его управлению.

Обязательства по управлению этим домом перешли к МУПВ «Центральный» в августе 2015 года, договор управления многоквартирным домом не расторгался и является действующим.

Несмотря на это собственникам жилых помещений указанного дома длительное время продолжали направляться квитанции на оплату коммунальных платежей от предыдущей управляющей организации - ООО «Жилищная реформа».

Тем самым данная компания, вводя в заблуждение собственников жилья и необоснованно выставляя платежные документы, нарушала требования законодательства о защите конкуренции, поскольку создавала препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности МУПВ «Центральный».

По данному факту региональным управлением ФАС вынесено решение о признании действий ООО «Жилищная реформа» недобросовестной конкуренцией, обществу предписано прекратить такую деятельность.

В свою очередь прокурором района внесено представление директору общества с ограниченной ответственностью с требованиями прекратить направлять «двойные квитанции» на оплату, а также вернуть незаконно полученные от жильцов средства.

Учитывая, что фактически нарушения закона так и не были устранены, прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с ООО «Жилищная реформа» необоснованно уплаченных денежных средств.

Кроме этого, материалы проверки были направлены прокурором в следственный орган для принятия процессуального решения. По итогам их рассмотрения следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]