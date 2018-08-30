Водителей Владивостока предупреждают о "камнях с неба" (видео)

Во Владивостоке в районе улицы Ладыгина огромные камни падают на проезжую часть, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @dps_patrul.

«Камни падают на проезжую часть. Ул.Ладыгина.Водителям быть осторожнее.», — говорится в сообщении инстаграм-паблика.

Судя по видеоролику, который записали очевидцы, камни падали с косогора, расположенного вдоль дороги. О пострадавших информации нет.

Публикация от Дорожный патруль [18+]Приморье (@dps_patrul) 29 Авг 2018 в 8:54 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]