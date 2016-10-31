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Непоступление валютной выручки на сумму свыше 25 млн рублей выявили владивостокские таможенники

Непоступление валютной выручки на сумму свыше 25 млн рублей выявили владивостокские таможенники

441 тысяча долларов США не поступила на банковские счета российской компании, экспортировавшей в Китай рыбопродукцию. Правонарушение выявила Владивостокская таможня.

Российский экспортер заключил контракт с китайской компанией на поставку свежемороженой рыбопродукции. Палтус, минтай, карась, лосось, кета были вывезены в Китай. Однако оплата за поставленный товар на счет российской компании поступила не полностью. Сумма не поступивших денежных средств составила 441 тысячу долларов США, или в пересчете на рубли — 25,7 миллиона рублей. При этом экспортер не предпринял необходимых мер для получения всей оплаты за товар в установленный контрактом срок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Полину Михайлову, представителя Владивостокской таможни.

По данным фактам Владивостокская таможня возбудила 15 дел об административных правонарушениях.

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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