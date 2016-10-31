Непоступление валютной выручки на сумму свыше 25 млн рублей выявили владивостокские таможенники
441 тысяча долларов США не поступила на банковские счета российской компании, экспортировавшей в Китай рыбопродукцию. Правонарушение выявила Владивостокская таможня.
Российский экспортер заключил контракт с китайской компанией на поставку свежемороженой рыбопродукции. Палтус, минтай, карась, лосось, кета были вывезены в Китай. Однако оплата за поставленный товар на счет российской компании поступила не полностью. Сумма не поступивших денежных средств составила 441 тысячу долларов США, или в пересчете на рубли — 25,7 миллиона рублей. При этом экспортер не предпринял необходимых мер для получения всей оплаты за товар в установленный контрактом срок. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Полину Михайлову, представителя Владивостокской таможни.
По данным фактам Владивостокская таможня возбудила 15 дел об административных правонарушениях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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