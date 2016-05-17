Приморцы смогут получить выплаты по ЧС без договора страхования
Глава Приморья Андрей Тарасенко в пятницу, 31 августа, подписал постановление, которое меняет порядок оказания разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в августе этого года.
Как сообщили в администрации края, во время посещения главой региона территорий, пострадавших от паводка, жители села Синельниково-1 Октябрьского района пожаловались на то, что село топит регулярно, а страховые компании отказываются страховать дома и огороды. При этом выплат, на которые могут рассчитывать люди, по их мнению, не хватит на восстановление домов, мебели, покупку продуктов взамен тех, что с огородом смыла вода. Такие же обращения высказали жители сел Михайловского района.
По закону, размер выплат из краевого бюджета составляет 10 тысяч рублей за подтопленный дом и 10 тысяч – за пострадавший огород. Если пострадало и жилье, и подворье, выплаты суммируются. Компенсация за частичную или полную утрату имущества составляет от 50 до 100 тысяч рублей, в зависимости от причиненного ущерба. При этом на последнюю выплату, по краевому законодательству, имели право только те жители, имущество которых застраховано.
Глава региона пообещал рассмотреть вместе с профильными ведомствами возможность изменения порядка выплат.
В пятницу, 31 августа, врио губернатора подписал постановление, которое вносит изменение в краевое законодательство. Так, из перечня документов, предоставляемых гражданами для включения их в списки нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, исключен договор страхования движимого имущества от рисков утраты либо повреждения в результате стихийных бедствий.
Таким образом, теперь разовая материальная помощь пострадавшим гражданам за частичную или полную утрату имущества может быть оказана в размере 50-100 тысяч рублей вне зависимости от наличия договора страхования.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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