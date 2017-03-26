Приморские пожарные спасли из огня двоих пожилых людей

Рано утором 30 августа, в 06.40, в пожарно-спасательную службу Пограничного района поступило сообщение о том, что в поселке Пограничный загорелся магазин на улице Ленина.

В считанные минуты на место ЧП прибыли пожарные. Из охваченного пламенем помещения огнеборцы спасли двух пожилых людей – мужчину и женщину, шестеро человек было эвакуировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Полностью возгорание удалось потушить в 07.40. Общая площадь пожара составила 3 кв. м.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]