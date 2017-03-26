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Приморские пожарные спасли из огня двоих пожилых людей

Приморские пожарные спасли из огня двоих пожилых людей

Рано утором 30 августа, в 06.40, в пожарно-спасательную службу Пограничного района поступило сообщение о том, что в поселке Пограничный загорелся магазин на улице Ленина.

В считанные минуты на место ЧП прибыли пожарные. Из охваченного пламенем помещения огнеборцы спасли двух пожилых людей – мужчину и женщину, шестеро человек было эвакуировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Полностью возгорание удалось потушить в 07.40. Общая площадь пожара составила 3 кв. м.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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