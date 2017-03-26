Приморские пожарные спасли из огня двоих пожилых людей
Рано утором 30 августа, в 06.40, в пожарно-спасательную службу Пограничного района поступило сообщение о том, что в поселке Пограничный загорелся магазин на улице Ленина.
В считанные минуты на место ЧП прибыли пожарные. Из охваченного пламенем помещения огнеборцы спасли двух пожилых людей – мужчину и женщину, шестеро человек было эвакуировано. В результате происшествия никто не пострадал.
Полностью возгорание удалось потушить в 07.40. Общая площадь пожара составила 3 кв. м.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.03.2017 В поселке Краскино пожарные спасли из огня двоих человек
-
07.11.2017 Приморские пожарные спасли двух женщин из горящего дома
-
03.05.2018 Приморские пожарные спасли человека из горящего здания
-
06.08.2018 Троих человек спаcли из огня приморские пожарные
-
22.03.2018 Двоих человек спасли из огня приморские пожарные
-
27.03.2018 Двоих человек спасли из горящей квартиры находкинские пожарные
Добавить комментарий