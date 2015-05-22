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В первые выходные сентября Приморье ждёт хорошая погода

В первые выходные сентября Приморье ждёт хорошая погода

Фото: Блокнот-Краснодар

Сегодня, в последний летний денёк, погода в крае начнёт улучшаться, прояснит. Осадки, в основном, прекратятся, но кое-где ещё пройдут кратковременные дожди. Не исключены грозы. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на  "Примпогода.ру", при прояснениях максимальные температуры повысятся на 2–4 градуса по сравнению с прошедшим днём.

Во Владивостоке сегодня, 31 августа, облачно с прояснениями, не исключён небольшой кратковременный дождь. усилится северный ветер. Воздух прогреется до +20…+23 °С. В первые сентябрьские выходные жителей и гостей Приморья ждёт замечательная погода. Можно будет отдохнуть от затянувшихся дождей и порадоваться солнышку.

Над Приморьем установится антициклон, осадки маловероятны. Однако усилится ночное выхолаживание, минимальные температуры понизятся на 4–8 градусов. В утренние часы повеет прохладой, но в дневные часы солнце будет способствовать хорошему прогреву воздуха, и столбики термометров поднимутся до летних значений, +20…+28 °С.

Во Владивостоке ближайшие выходные погода без осадков, прояснит. Ночная температура понизится до +13…+16 °С, а дневная температура составит +21…+25 °С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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