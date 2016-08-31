Анонс на 1 сентября

1 сентября — День знаний.

1 сентября — в 12.00 в Приморском океанариуме - Научно-просветительская программа «День знаний».

1 сентября в 14.00 во Владивостоке в ТЦ "Бачурин" пройдет Пенная дискотека. Вход бесплатный.

1 сентября во Владивостоке в детском развлекательном центре «Тритон» (ул. Светланская, 45) - развлекательная программа "Супер Кот и Леди Баг". Вход бесплатный.

1 сентября с 9.00 до 17.00 часов на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка.

1 сентября в 10.00 на острове Русский, пос. Экипажный, яхт-клуб «Алые паруса», форт №13 - соревнования по мультигонке X-триатлон «Острова»

1 сентября в 18.00 во Владивостоке, стадион «Динамо» - матч ФК «Луч» Владивосток - ФК «Мордовия» Саранск. 9-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]