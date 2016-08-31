Анонс на 1 сентября
1 сентября — День знаний.
1 сентября — в 12.00 в Приморском океанариуме - Научно-просветительская программа «День знаний».
1 сентября в 14.00 во Владивостоке в ТЦ "Бачурин" пройдет Пенная дискотека. Вход бесплатный.
1 сентября во Владивостоке в детском развлекательном центре «Тритон» (ул. Светланская, 45) - развлекательная программа "Супер Кот и Леди Баг". Вход бесплатный.
1 сентября с 9.00 до 17.00 часов на центральной площади Владивостока будет работать продовольственная ярмарка.
1 сентября в 10.00 на острове Русский, пос. Экипажный, яхт-клуб «Алые паруса», форт №13 - соревнования по мультигонке X-триатлон «Острова»
1 сентября в 18.00 во Владивостоке, стадион «Динамо» - матч ФК «Луч» Владивосток - ФК «Мордовия» Саранск. 9-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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