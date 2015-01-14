Полтора года колонии получил водитель грузовика, сбивший пешехода во Владивостоке
Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на поркуратуру, ДТП произошло в январе 2018г. Водитель «Mitsubishi Fuso» двигался со стороны ул. Волгоградская в направлении ул. Тухачевского и, не уступив дорогу, сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Суд также взыскал с осужденного 500 тыс. рублей в рамках заявленных потерпевшей стороной исковых требований.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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