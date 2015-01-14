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Полтора года колонии получил водитель грузовика, сбивший пешехода во Владивостоке

Полтора года колонии получил водитель грузовика, сбивший пешехода во Владивостоке

Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на поркуратуру, ДТП произошло в январе 2018г. Водитель «Mitsubishi Fuso» двигался со стороны ул. Волгоградская в направлении ул. Тухачевского и, не уступив дорогу, сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Суд также взыскал с осужденного 500 тыс. рублей в рамках заявленных потерпевшей стороной исковых требований.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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