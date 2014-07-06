Тайфун "Джеби" принесет в Приморье интенсивные осадки и ураганный ветер

Тайфун «Джеби» пока медленно идёт в направлении южной части острова Хонсю и, скорее всего, будет несколько ускоряться. Расчётное время подхода к острову Хонсю — утро 5 сентября, а днём «Джеби» уже перевалит остров и выйдет в Японское море, - сообщил в интервью начальник Примгидромета Борис Кубай.

"Активный южный циклон может выйти на Приморский край уже 3-4 сентября, - рассказал Кубай. - В этот период в крае практически повсеместно пройдут интенсивные дожди. Больше всего осадков с достижением опасных значений может выпасть сначала в юго-западной, затем в юго-восточной, восточной и центральной части Приморья. В этот период тайфун «Джеби» будет на подходе к южным Японским островам. Не исключено его вхождение в циркуляцию циклона, что произойдёт над Японским морем и объединения облачных массивов. Далее тайфуну ничего не останется, как подчиниться циркуляции циклона и направиться над морем к Татарскому проливу. В этом случае в восточной половине Приморья будет наблюдаться вторая волна интенсивных осадков, которые будут распространятся на северную и центральную часть Приморья. К утру 6 сентября дожди будут ослабевать и постепенно прекращаться".

Как отметил руководитель Примгидромета, прохождение тайфуна будет сопровождаться 4 сентября штормовым ветром, а 5-го сентября - ураганной силы - до 100 км/час, высота волн - до 6 метров.

Вполне вероятен и подъём уровня моря до двух метров с подтоплением устьев малых рек (штормовой нагон). Учитывая, что малые реки, впадающие в Японское море быстро реагируют на интенсивные дожди и с учётом подпора с моря, возможны их разливы, выходы воды на пойму, размывы автодорог с угрозой для мостов.

Главный синоптик края порекомендовал приморцам в период 4–5 сентября воздержаться от дальних поездок, покинуть бухты восточного побережья, особенно открытые с востока. Исключить переправы через малые реки восточных и центральных районов края. Словом, каждому, кто будет находится вне дома, следует позаботится о своей безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]