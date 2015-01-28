«Вести: Приморье»: Владивосток будоражит цветочный бум

Цветочный бум во Владивостоке. Почему дорожает лучший подарок учителям? Цены подняли за двое суток до Дня знаний, а спад прогнозируют лишь к концу первой сентябрьской недели. Альтернатива есть — доступными остаются труды приморских дачников. Во сколько же обойдется бюджетный букет-комплимент и королевские голландские розы? Смотрите репортаж о подготовке к 1 сентября в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]