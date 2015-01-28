«Вести: Приморье»: Владивосток будоражит цветочный бум
Цветочный бум во Владивостоке. Почему дорожает лучший подарок учителям? Цены подняли за двое суток до Дня знаний, а спад прогнозируют лишь к концу первой сентябрьской недели. Альтернатива есть — доступными остаются труды приморских дачников. Во сколько же обойдется бюджетный букет-комплимент и королевские голландские розы? Смотрите репортаж о подготовке к 1 сентября в программе «Вести: Приморье» в 18.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.01.2018 Во Владивостоке таксисту "нестерпимо захотелось" цветов
-
30.10.2016 Во Владивостоке машина такси врезалась в цветочный киоск
-
20.09.2016 Во Владивостоке задержали ограбившего цветочный магазин молодого человека
-
14.09.2015 В Приморье продолжится понижение ночных температур воздуха
-
01.09.2015 Владимир Миклушевский поздравил приморских школьников с Днем знаний
-
28.01.2015 В Приморье завершено расследование уголовного дела о разбойном нападении на цветочный павильон
Добавить комментарий