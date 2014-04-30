Вокзал прибрежных сообщений Владивостока временно меняет прописку
С 3 по 16 сентября вокзал прибрежных сообщений Владивостока будет работать на 36-м причале, который находится в районе памятника «Подводная лодка С-56». Здесь будет происходить продажа билетов по всем направления, а также приход и отход катамарана «Москва», теплоходов «Лотос» и «Пассат» по всем направлениям.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в управлении транспорта администрации города, временный перенос вокзала с 1-го на 36-й причал связан с проведением во Владивостоке в начале сентября Дальневосточной регаты учебных парусников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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