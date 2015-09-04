Анонс на 2 сентября
2 сентября в 12.00 во Владивостоке возле стены Памяти у подводной лодки С-56 запланировано возложение цветов и венков, после чего состоится памятный митинг, посвященный Дням мира на Тихом океане.
2 сентября в 13.30 Дни мира на Тихом океане отметят в Гайдамакском сквере.
2 сентября в 12.00 во Владивостоке на центральной площади — спортивный фестиваль, посвященный окончанию Второй Мировой войны. Начало в 12.00-15.00.
2 сентября в 11.00 во Владивостоке в парке Минного городка - Открытое первенство г. Владивостока по конному спорту, дисциплина конкур.
2 сентября в 12.00 во Владивостоке на картодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) - пятый этап любительских соревнований по автогонкам «Змеинка Тайм Атак».
2 сентября в 19.00 во Владивостоке, яхт-клуб "Семь футов" (ул. Лейтенанта Шмидта, 17) - церемония награждения победителей и призеров Всероссийской регаты "Кубок залива Петра Великого - 2018" и Чемпионата России в классе крейсерских яхт "Конрад 25Р".
2 сентября в 12.00 в г. Артеме, СТК «Приморское кольцо» - Чемпионат и первенство г. Владивостока по мотоциклетному спорту, дисциплина – мотокросс.
2 сентября в казачьем стане на Русском острове — праздник для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья в рамках соцпроекта «Хрустальный мир».
2 сентября - День нефтяник.
2 сентября - День российской гвардии.
2 сентября - День патрульно-постовой службы полиции МВД России.
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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