Анонс на 3 сентября

С 3 по 16 сентября вокзал прибрежных сообщений Владивостока будет работать на 36-м причале.

3 сентября в Артеме в 12.00 на летном мемориале Шевелёвского кладбища состоится торжественно-траурная церемония захоронения членов экипажа бомбардировщика Пе-2 №2208 59-го БАП 34-й БАД 1-й ОКА, Леонова Александра Михайловича и Конычева Мирона Кондратьевича, погибших при выполнении учебно-тренировочного полета 29 июня 1942 года.

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]