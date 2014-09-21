Анонс на 3 сентября
С 3 по 16 сентября вокзал прибрежных сообщений Владивостока будет работать на 36-м причале.
3 сентября в Артеме в 12.00 на летном мемориале Шевелёвского кладбища состоится торжественно-траурная церемония захоронения членов экипажа бомбардировщика Пе-2 №2208 59-го БАП 34-й БАД 1-й ОКА, Леонова Александра Михайловича и Конычева Мирона Кондратьевича, погибших при выполнении учебно-тренировочного полета 29 июня 1942 года.
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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