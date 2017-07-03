В Находке 9 сентября будут выбирать не только губернатора Приморского края, но и голосовать за реконструкцию одного из предлагаемых городских скверов. Все работы планируют выполнить по федеральной программе «Формирования комфортной городской среды».

Находка наводит порядок в своих «скверных территориях». Парки, аллеи, видовые площадки уже давно требуют капитального ремонта. Самые масштабные работы сейчас идут в историческом центре на улице Ленинской. К концу года горожанам подарят 600 метров кардинально обновлённой пешеходной аллеи.

Ольга Голубева, подрядчик строительных работ: «Мы надеемся, что получится красивый замечательный объект. Здесь будет новая брусчатка, кованные красивые скамейки и фонари».

По задумке архитекторов в парке восстановят утраченные фрагменты кованной ограды, разобьют новые цветники, завезут декоративный кустарник. Сегодня ход работ лично контролирует Алексей Упский, опытный строитель. Кстати, именно здесь 50 лет назад он назначал романтические свидания своей будущей жене.

Алексей Упский, главный инженер строительных работ: «На танцы тут бегал, тут была дискотека, врать не буду! Раза три-четыре. И до армии и после армии. Чтобы сквер был красивый, надо выполнять все, что здесь написано! А еще надо женщин сюда, чтобы посадили цветочки. Мужики этого не сделают».

В это же время на другом конце Находки, в районе улицы Спортивной приступили к строительству ещё одного сквера. За работами наблюдают местные бабушки - хотят, чтобы удобные скамеечки поставили.

Борис Гладких, глава Находкинского городского округа: «В этом году в благоустройство мы вкладываем порядка 43 млн. рублей. Причем эта программа очень привлекательная и вот почему - 37 млн. дает федеральный бюджет, 5 млн. региональный и всего 1 млн. 200 тысяч, смешная цифра, дает бюджет Находки».

Участвуя в федеральной программе по софинансированию Находка меняет свою городскую среду. Еще один новый сквер появится на улице Свердлова. А уже 9 сентября на выборах губернатора находкинцы смогут дополнительно проголосовать за любое из трёх мест отдыха, которое, по их мнению, надо обновить в первую очередь. В списке на выбор парк культуры и отдыха в районе Рыбного порта мемориал «Скорбящая мать» и береговая артиллерия в бухте Тунгус. Максимально обновлённой и комфортной среда в Находке обещает стать к 2022 году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]