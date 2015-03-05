Внезапное повышение цен на цветы в конце августа — само собой разумеется. Ведь школьники снова будут вручать букеты своим учителям. И кто-то из родителей в спешке покупает первый попавшийся, а кто-то до сих пор не может выбрать сорт и определиться с количеством бутонов. Что в этом случае советуют модные флористы, а что рекомендуют приморские дачники?

Астры тоже есть в арсенале флориста. Арина Карпова занимается цветами более 20 лет. И знает школьные запросы: хризантемы, герберы, георгины и розы, конечно. Букет советует выбирать небольшой и аккуратный, чтобы ребёнку с ним было легко. Ведь первоклашке с ним стоять всю линейку. Бюджетный вариант, так называемый комплимент, обойдется в 300—350 рублей, крупные бутоны — дороже. Накануне 1 сентября иностранные поставщики поднимают цены.

Арина Карпова, флорист: «На наш приморский цветок цена остается та же, а если брать Эквадор, Голландию, то, возможно, только из-за этого. Сами продавцы, люди, которые работают с цветами, цену не поднимают, она остается прежней, как в обычные дни».

В композицию можно добавить ягоды, например, осеннюю рябину, алую калину, рыжий боярышник. Школьным акцентом могут стать карандаши, линейки, счетные палочки. Семиклассник Георгий Иванов каждый год преподносит классному руководителю букет.

- Это очень важно — ходить на линейку с букетом, потому что это морально хорошо.

А выбор цветов оставляет за мамой. И это уже добрая семейная традиция.

Лариса Иванова, мама Георгия: «У нас возник спор между гладиолусами и красными розами. Я считаю, что гладиолусы несут первоклассники, сложилась такая традиция, ну а розы, особенно такие ярко-красные, несут старшеклассники, вот мы и выбираем. Но и при этом мы хотим, чтобы это было красиво, и они стояли долго».

Купить популярные гладиолусы можно не только в цветочных магазинах. Лариса Дорофеева выращивает благородные соцветия у себя на даче. И ежегодно ко Дню знаний продает в среднем до 50 стеблей. Стоимость такого букета — 500 рублей. Для учителей радость — для старушки ощутимая финансовая поддержка.

Лариса Дорофеева, житель с. Вольно-Надеждинск: «Трудоемкие очень, везти их тяжело с Надеждинска. У меня машины нет, себе на лекарства зарабатываю потихоньку».

Приморский край в этом сентябре становится чуть ближе ко всей остальной России. Потому что и до нас, наконец, дошло всероссийское доброе дело.

Ольга Артемова, корреспондент: «Это благотворительная акция «Дети вместо цветов». Суть ее в том, чтобы привычный букет заменить красивым цветком. А сэкономленные деньги направить в фонд «Сохрани жизнь». Информацию о нем легко найти в интернете. Все вырученные средства пойдут в поддержку онко-гематологического отделения детской краевой больницы».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]