Виктор Агафонов: "Тигр может скучать и радоваться человеку"
"Вести: Приморье. Интервью" с ветеринаром Виктором Агафоновым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.08.2018 Виктор Агафонов: "Ап! И тигры у ног моих сели..."
-
07.10.2017 "Вести: Приморье. Интервью": Виктор Ларин об особенностях политики Китая накануне ХIХ съезда КПК
-
19.05.2017 20 мая Владивосток попрощается с Представителем МИД России Игорем Агафоновым
-
11.01.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Виктором Шалаем
-
15.07.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Виктором Горчаковым
-
21.11.2015 Интервью с художником Виктором Убираевым
Добавить комментарий