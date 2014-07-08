"35 минут о любви". К 35-летию ВДЦ "Океан"
Фильм "35 минут о любви" посвящен всем, кто связал свою судьбу со Всероссийским детским центром "Океан". В этом году лагерю исполняется 35 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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