31 августа в России отмечают День ветеринара. Виктор Агафонов из Владивостока рассказал нашим корреспондентам о своей интересной, но не простой работе.

- Зубы все на месте, шикарные зубы у нас. Розовые красивые десна. Рычит. Говорит, я ж тигр, не надо так!

В детстве Виктор Агафонов лечил бездомных животных и мечтал стать ветеринаром. После школы получил профессию и пошел работать не в клинику, а в зоопарк.

Виктор Агафонов, ветеринар: «Первое животное... Знаете, что самое интересное, в зоопарке была кошка. То есть не дикая кошка, а обыкновенная кошка».

С нее и началась усатая-полосатая карьера Виктора. Сейчас у него на попечении львы, тигры, леопарды и маленький лесной котенок.

Виктор Агафонов, ветеринар: «Нужно еще уметь понимать животное и уважать его и как-то находить какие-то компромиссы, может быть, уговаривать, можно так выразиться».

Контакт со своими подопечными у Виктора налажен. Они его слушаются, а главное — любят. Для усатых и хвостатых — он и врач, и друг, и «папа».

- Алекса точит когти. Скажи, я ж настоящий тигр. Вот моя девочка, моя!

Работа ветеринара интересна и опасна. Как бы ни был привязан к человеку хищник, он всегда остается диким зверем.

- Алекса бежит к нам. Мои маленькие такие. Астра, только нельзя наших операторов кушать, потому что у них камера очень дорогая.

Вот так, без опасений он каждый день заходит в клетки к своим подопечным. А всё потому, что Виктор Агафонов знает главный секрет своей профессии — это искренняя любовь к животным.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]