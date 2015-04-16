ЖКХ Приморья: Сбоев с вывозом мусора после закрытия Спецзавода №1 не возникнет
Мусоросжигательный завод Владивостока (Спецзавод №1) перестал сжигать и принимать бытовой мусор. Однако, сбоев с вывозом мусора не возникнет, - заявили сегодня в администрации края.
Как сообщили в департаменте по ЖКХ Приморского края, на спецзаводе сжигали только 30% городских отходов, 70% утилизировали на улице Холмистой. Все транспортные компании, возившие мусор на спецзавод, сейчас переориентированы на Холмистую.
В ближайшие 11 месяцев весь мусор из Владивостока будут свозить на временную площадку, соответствующую всем санитарным нормам. На Холмистой создали практически новый полигон, чтобы принять эти 30% мусора. Было заказано специальное проектное решение, установлены геосинтетические сетка и решетки, выполнены другие необходимые мероприятия.
В дальнейшем на полигоне планируется ввести основную, третью, карту. После запуска сортировочной линии и прессовочного оборудования на полигоне, над которым сейчас активно работают специалисты, удастся сократить объемы утилизируемого мусора в 10 раз.
Как отметили в департаменте ЖКХ, сейчас ведется большая работа по усилению блока сортировки отходов. В частности, переработка коснется пластика, картона, металла, и уже есть несколько предложений по стеклу.
Отмечено, на полигоне существуют и готовы к запуску отводные каналы, которые отводят все воды с полигона на очистные сооружения. При этом утилизация отходов предусматривает не просто свалку мусора – его планируется отсыпать послойно. Это позволит уплотнить мусор и, таким образом, значительно сократить его объемы. Новый принцип работы с мусором начнет реализовываться региональным оператором с 2019 года. Сейчас оператор уже ведет масштабную подготовительную работу – заключает договоры с транспортными компаниями на перевозку мусора, а также с 13 действующими на территории края мусорными полигонами.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.07.2018 «Спецзавода №1» может быть передан в краевое подчинение
-
28.02.2018 Японские технологии улучшат работу "Cпецзавода №1" во Владивостоке
-
11.04.2017 Спецзавод №1 Владивостока бесплатно примет мусор от организаций, участвующих в санитарном двухмесячнике
-
22.05.2015 Подросткам Владивостока продемонстрировали преимущества раздельного сбора мусора
-
24.04.2015 Во Владивостоке в день общегородского субботника «Спецзавод №1» будет принимать мусор с 10.00 до 18.00
-
16.04.2015 Спецзавод №1 будет принимать мусор во время двухмесячника чистоты на двух промышленных площадках
Добавить комментарий