ЖКХ Приморья: Сбоев с вывозом мусора после закрытия Спецзавода №1 не возникнет

Мусоросжигательный завод Владивостока (Спецзавод №1) перестал сжигать и принимать бытовой мусор. Однако, сбоев с вывозом мусора не возникнет, - заявили сегодня в администрации края.

Как сообщили в департаменте по ЖКХ Приморского края, на спецзаводе сжигали только 30% городских отходов, 70% утилизировали на улице Холмистой. Все транспортные компании, возившие мусор на спецзавод, сейчас переориентированы на Холмистую.

В ближайшие 11 месяцев весь мусор из Владивостока будут свозить на временную площадку, соответствующую всем санитарным нормам. На Холмистой создали практически новый полигон, чтобы принять эти 30% мусора. Было заказано специальное проектное решение, установлены геосинтетические сетка и решетки, выполнены другие необходимые мероприятия.

В дальнейшем на полигоне планируется ввести основную, третью, карту. После запуска сортировочной линии и прессовочного оборудования на полигоне, над которым сейчас активно работают специалисты, удастся сократить объемы утилизируемого мусора в 10 раз.

Как отметили в департаменте ЖКХ, сейчас ведется большая работа по усилению блока сортировки отходов. В частности, переработка коснется пластика, картона, металла, и уже есть несколько предложений по стеклу.

Отмечено, на полигоне существуют и готовы к запуску отводные каналы, которые отводят все воды с полигона на очистные сооружения. При этом утилизация отходов предусматривает не просто свалку мусора – его планируется отсыпать послойно. Это позволит уплотнить мусор и, таким образом, значительно сократить его объемы. Новый принцип работы с мусором начнет реализовываться региональным оператором с 2019 года. Сейчас оператор уже ведет масштабную подготовительную работу – заключает договоры с транспортными компаниями на перевозку мусора, а также с 13 действующими на территории края мусорными полигонами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]