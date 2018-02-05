Рубрика «Спорт» с Марией Ежевской. Август — время Чемпионатов Мира
В этой программе «Спорт» подведем итоги августа — месяца, в котором многие спортсмены выходят на пик формы. Ведь август — время Чемпионатов Мира.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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